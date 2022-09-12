В Берлине прошел джазовый концерт в честь 30-летия дипломатических отношений между Арменией и Германией

10 сентября в берлинском концертном зале Kesselhaus & Maschinenhaus (Kulturbrauerei) состоялся концерт трио известного джазового пианиста Ваагна Айрапетяна «HipNoyZ» и специального гостя вечера Арутюна Чколяна (дудук, зурна), посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Германией. Концерт сопровождался видео-коллажами фотографа Роуз Эйзен.

Как сообщает «Арменпресс», концерт был организован посольством Армении в ФРГ, организацией Kulturbrauerei и Германо-армянским форумом.

С приветственной речью выступили посол Республики Армения в ГДР Виктор Енгибарян и президент Германо-армянского форума, депутат Бундестага Тиль Мансман. В своем выступлении посол Енгибарян подчеркнул динамичное развитие отношений между Арменией и ГДР на разных уровнях, особо отметив проведение культурных мероприятий. Депутат Мансман, говоря о дружеских отношениях между армянским и немецким народами, подчеркнул, что народам есть чему учиться друг от друга. В этом контексте Тиль Мансман выделил открытие Центра креативных технологий ТУМО в Берлине.