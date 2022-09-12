Премьер Израиля считает критической ошибкой восстановление ядерной сделки с Ираном

Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе на предлагаемых в данный момент условиях стало бы критической ошибкой. Как передает Арменпресс, такое мнение выразил в понедельник премьер-министр Израиля Яир Лапид на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

"Возвращение к ядерному соглашению на текущих условиях было бы критической ошибкой. Снятие санкций и вливание сотен миллиардов долларов в Иран приведет к волнам терроризма не только на Ближнем Востоке, но и в Европе", - сказал Лапид.