Mежду Россией и странами ЕС перестал действовать упрощенный визовый режим

В понедельник вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, в результате для россиян изменятся условия и сроки оформления шенгенских виз, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Так, сроки рассмотрения документов и выдачи виз теперь составят не менее 15 дней, в некоторых случаях - до 45 дней. Визовый сбор вырос с 35 до 80 евро. Для детей в возрасте 6-12 лет - с 35 до 40 евро.

Кроме того, вырастет число необходимых для подачи в визовый центр или консульство документов. Консульства шенгенских стран могут запрашивать у заявителей дополнительные документы.

Еврокомиссия призвала страны проводить тщательную проверку заявок от граждан России и выдавать им шенген под однократные кратковременные поездки. "Если гражданин рассматривается как угроза общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям любого из государств-членов, то в этом случае в визе следует отказать на основании индивидуальной оценки. Также страны должны отказать в визе заявителю, если сомневаются, что он покинет ЕС по истечении срока действия визы", - поясняет Еврокомиссия.

Уже выданные визы продолжают действовать, но если у стран-членов есть опасения по поводу угрозы безопасности любой из них, то Еврокомиссия рекомендует аннулировать шенген.