В ЕК считают, что ЕС должен диверсифицировать торговлю для снижения зависимости от РФ

Евросоюз должен диверсифицировать торговлю для снижения зависимости от России в сфере важнейших видов сырья. Как передает Арменпресс, об этом заявила генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Сабина Вейанд в распространенном в понедельник интервью газете Financial Times.

Конфликт на Украине ускорил, по ее словам, расширение международного торгового сотрудничества сообщества. "Мы обнаружили, что зависим от России не только по ископаемому топливу, но и по ряду других важнейших видов сырья, - подчеркнула она. - Мы не можем себе этого позволить".

Кроме того, по словам Вейанд, есть "определенная зависимость от Китая, и здесь мы также должны быть осторожны: никогда не знаешь, когда это может стать оружием".

Как отметил ранее министр промышленности и торговли председательствующей в сообществе Чехии Йозеф Сикела, Европа может столкнуться с крупнейшим экономическим кризисом с момента окончания Второй мировой войны.