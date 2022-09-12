Reuters: МВФ рассмотрит экстренные меры финансирования из-за продовольственного кризиса

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник рассмотрит меры предоставления экстренного финансирования странам, столкнувшимся с ростом цен на продовольствие в связи с конфликтом на Украине. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, это позволит МВФ оказать помощь Украине и ряду других стран без обязательного соблюдения требований для предоставления финансирования в обычных, а не чрезвычайных условиях. Они пояснили, что "многие страны Африки и ряд бедных государств, страдающих от нехватки продовольствия и голода", потребовали увеличения финансовой помощи. Точное количество стран, обратившихся за дополнительной поддержкой, и масштаб мер помощи пока не уточняются, окончательное решение будет принято до ежегодной осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ) в октябре.

Как сообщил агентству представитель МВФ, организация находится в тесном контакте с властями Украины и "изучает все возможные способы оказания дальнейшей помощи Украине в сложившийся непростой обстановке". Сейчас план МВФ предусматривает "ограниченную помощь для Украины", но представители страны требуют от фонда "полноценного" пакета финансирования.

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подверг Международный валютный фонд критике за "пассивность" в деле оказания поддержки Киеву и призвал активизировать деятельность. По словам Шмыгаля, в последние месяцы Киев не может согласовать с МВФ новую программу финансирования. Ранее глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявлял, что до конца этого года Киев хочет заключить новое соглашение с МВФ.