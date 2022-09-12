Молодые боксеры Армении на международном турнире завоевали 4 медали
Молодежная сборная Армении по боксу на 13-м международном турнире памяти Николая Павлюкова, прошедшем в Краснодаре, завоевала 4 медали.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация бокса Армении.Серебряным призером стал Гарик Антаносян (71 кг), Эрик Исраелян (60 кг), Алик Ованнисян (75 кг) и Гамлет Адамян (80 кг) поднялись на 3-ю ступень пьедестала почета.
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