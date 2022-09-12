Около 25 млн туристов отдохнули летом в российских регионах

Общее число отдохнувших с июня по август в российских регионах туристов составило 25 млн, это больше, чем в 2021 году и в допандемийном 2019. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщила в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова.

"С мая по август в стране отдохнули около 25 млн человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные. Падение спроса в Крыму - 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов", - написала она в своем телеграм-канале.

Глава Ростуризма добавила, что среди направлений для экскурсионных городских поездок лидировали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, исторические города Золотого кольца и Русского Севера.

"Почти в два раза по сравнению с прошлым годом возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе", - подчеркнула она.

По информации Ростуризма, продажи туров на осень выросли в 2-3 раза благодаря программе туристического кэшбэка.

По информации туроператоров, среди республик Северного Кавказа лидером по росту интереса туристов прошедшим летом стал Дагестан. Турпоток туда вырос не менее, чем на 30%.