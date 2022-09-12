Азербайджан вел огонь из стрелкового оружия различного калибра по жилым домам общин Кармир Шука и Тагавард: ЗПЧ Арцаха

12 сентября с 04:00 до 04:30 утра азербайджанская сторона вела огонь с позиций, расположенных вблизи общин Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района Республики Арцах, применив различные типы и калибры огнестрельный орудий. Стрельба продолжалась около 30 минут.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Арцаха Гегам Степанян. В сообщении говорится, что согласно информации, имеющейся на данный момент, в общине Кармир Шука в результате преступной деятельности азербайджанцев пострадали два жилых дома. В одном пуля попала в балконную дверь второго этажа дома и проникла в помещение. Все 4 члена дома, в том числе и один несовершеннолетний ребенок, находились в доме и проснулись от выстрелов.

В другом случае выпущенная пуля попала во двор жилого дома.

В общине Тагавард вследствие азербайджанского обстрела пострадал один дом, во дворе соседнего дома обнаружена пуля крупнокалиберного пулемета.

Сотрудники ЗПЧ Арцаха собирают данные о повреждениях, нанесенных в результате обстрела.

«Эти действия являются еще одним доказательством преступного поведения Азербайджана, направленного против жизни, физической и психологической неприкосновенности народа Арцаха, политики этнической чистки, проводимой против народа Арцаха, целью которой является запугивание людей, проживающих в Арцахе, нарушения их обычного образа жизни и деятельности», - говорится в сообщении правозащитника.