Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян о возвращении из Азербайджана всех пленных

Председатель Национального собрания РА Ален Симонян уверяет, что вопрос о возвращении армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, был и будет в повестке всех международных встреч властей Армении. Об этом Симонян заявил на брифинге с журналистами в Национальном собрании, отвечая на вопрос «Арменпресс».

«Ходатайства не прекращались ни на минуту. Они были всегда. На всех наших международных встречах эти ходатайства и разговоры были, есть и будут до тех пор, пока не вернутся все военнопленные», - сказал Симонян.

8 сентября Азербайджан возвратил Армении пятерых армянских военнопленных. Тойво Клаар, спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии, счел замечательным тот факт, что передача военнопленных прошла без посредников.