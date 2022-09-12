В Цахкадзоре в Доме-музее братьев Орбели открылась выставка картин из иранского города Тебриз

На встрече губернатора Котайкской области Аарона Саакяна и чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Армении Аббаса Бадахшана Зохури была достигнута договоренность об углублении отношений в различных направлениях.

Как сообщает «Арменпресс», в рамках договоренностей, приуроченных к 30-летию армяно-иранских дипломатических отношений, и в рамках программ по углублению культурных связей, при участии губернатора Котайкской области Аарона Саакяна и чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Армении Аббаса Бадахшана Зохури, вчера в Доме-музее братьев Орбели в г. Цахкадзор состоялось открытие выставки картин из иранского города Тебриз.

В мероприятии приняли участие руководитель культурного центра посольства Ирана в Армении Сейед Хоссейн Табатабаи и сотрудники посольства ИРИ, также представители Управления образования, культуры и спорта Котайкской области, директора и учителя школ области.