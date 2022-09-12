В Армении в течение прошедшей недели зарегистрировано 2 575 случаев Covid-19

В Армении с 5 сентября по 11 сентября подтверждено 2 575 случаев заболевания Covid-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении, отметив, что общее число случаев достигло 436 302, из которых 425 531 - количество выздоровевших, 8 669 - летальные исходы.

За последнюю неделю выздоровели 2 172 заболевших, скончались 7 человек.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 3 410 пациентов.

За неделю проведено 7 446 тестов.

Общее количество тестов достигло 3 миллионов 181 646.