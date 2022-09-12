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Министерство обороны опровергло очередную дезинформацию Азербайджана об открытии огня с армянской стороны

Министерство обороны опровергло очередную дезинформацию Азербайджана об открытии огня с армянской стороны

Министерство обороны Армении опровергло распространенное МО Азербайджана сообщение, что подразделения Вооруженных сил РА вечером 11 сентября открыли огонь по азербайджанским позициям. Как сообщает «Арменпресс», Минобороны Армении распространило об этом сообщение.

«Министерство обороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию. Вечером 11 сентября подразделения Вооруженных сил Республики Армения не открывали огня в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил Республики Армения», - говорится в сообщении МО РА.
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