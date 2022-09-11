Лавров: РФ не отказывается от переговоров с Киевом, но их затягивание усложняет процесс

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Лавров напомнил, что позиция Москвы была изложена президентом России Владимиром Путиным на встрече с руководством Госдумы и главами фракций. "Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской "истории", что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться", - подчеркнул министр, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.