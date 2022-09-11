В одной из квартир дома 3 на улице Манташяна в Ереване сгорела кухня

11 сентября в 03:12 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на кухне одной из квартир дома 3 на улице Манташяна в Ереване вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета Ереванского пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, пожар был локализован в 03:41 часов, потушен - в 04:07. Сгорела кухня квартиры - около 20 кв.м.