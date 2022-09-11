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ДТП с возгоранием близ Чаренцавана:   водитель госпитализирован

ДТП с возгоранием близ Чаренцавана:   водитель госпитализирован

11 сентября в 03:12 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в районе дорожного знака в городе Чаренцаван Котайкской области произошло ДТП – с возгоранием.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.  

"Выяснилось, что на 32-м км трассы Ереван-Севан автомобиль ВАЗ-2103 выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом, в результате чего произошло возгорание автомобиля.

"До прибытия спасателей водитель был госпитализирован в медицинский центр Чаренацавана, откуда затем был выписан после оказания соответствующей медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, пожар был локализован в 04:14 часов, потушен в 04:42.

 

 


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