В МЧС РА поступило 4 сигнала о блокировке автомобилей

С 7 по 11 сентября в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 4 сигнала о заблокированных автомобилях в разных районах страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, блокировки автомобилей были зарегистрированы в городах Ванадзор - Лорийской области, Гюмри - Ширакской области, в селах Цахкаовит - Арагацотнской области, Ланджазат - Араратской области.

Согласно источнику, прибывшие на место спасатели вытащили все заблокированные автомобили.