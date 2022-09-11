Рубен Ахвердян – кандидат от Европейской партии Армении на выборах мэра Еревана
Рубен Ахвердян является кандидатом от Европейской партии Армении на выборах мэра Еревана.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии Тигран Хзмалян.https://www.armenpress.am/rus
«Честный, искренний, справедливый. Обыкновенный гений. Настоящий ереванец. Настоящий гражданин. Настоящий европеец. Сливки нации», - отметил Хзмалян.
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