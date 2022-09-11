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По субвенционной программе в Ланджике строится внутренняя сеть снабжения питьевой водой

По субвенционной программе в Ланджике строится внутренняя сеть снабжения питьевой водой

В рамках программы субвенций в Ланджике строится внутренняя сеть питьевого водоснабжения. 

Как передает Арменпресс, работы ведутся в рамках программ субвенций, направленных на развитие экономической и социальной инфраструктур общин.

«Для контроля за ходом работ выездные сотрудники областной администрации продолжают выезжать в населенные пункты. В ходе очередного визита была изучена программа субвенций «Строительство внутренней сети питьевого водоснабжения поселка Ланджик». Ответственными лицами отмечены недостатки в процессе прокладки газопровода, двум подрядным организациям поручено принять меры для их скорейшего устранения", - сообщила начальник управления информации и по связям с общественностью Ширакской области Араксия Киракосян в интервью  Арменпресс, добавив, что общая стоимость проекта составляет 154 млн. 210 тыс. драмов.    

65 процентов суммы проекта – это пропорциональное распределение правительства. Строительные работы выполняет ООО «Шинашхар».

Арменуи Мхоян


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