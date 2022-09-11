Аронян потерпел поражение в 8-м туре Sinquefield Cup
11:38, 11 Сентябрь 2022
Бывший член мужской шахматной команды Армении Левон Аронян продолжает борьбу в Sinquefield Cup.
Как передает Арменпресс, в турнире, проводимом в США, участвуют лидеры рейтинга ФИДЕ в турнире состоялись партии 8-го тура Левон Аронян соревновался с Яном Непомнящим и уступил, играя белыми.
Сейчас лидерами турнирной таблицы являются представитель Франции Алиреза Фиружа, Фабиану Каруана из США и выступающий под флагом ФИДЕ Ян Непомнящий. У них по 4.5 очка. Левон Аронян на 7-м месте с 3 очками.
В Sinquefield Cup участвуют 10 шахматистов, он состоит из 9 туров и призовой фонд составляет 1.4 миллиона долларов США
Подпишитесь на наш канал в Телеграм