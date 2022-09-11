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Победительница женского одиночного турнира US Open – Ига  Швёнтек 

Победительница женского одиночного турнира US Open – Ига  Швёнтек 

Победительницей регулярного теннисного турнира «Большого шлема» года в женском одиночном разряде на US Open  по теннису стала Ига Швёнтек (IgA Hwyontek). 

Как передает Арменпресс, Ига Швёнтек - из Польши и Онс Ябур из Туниса соревновались в финале Открытого чемпионата США по теннису среди женщин в Нью-Йорке. По итогам матча, длившегося 1 час 45 минут, Ига Швёнтек выиграла после трёх сетов со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Открытый чемпионат США по теннису — один из 4 крупных турниров Большого шлема, которые проводятся с 1881 года. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 60 миллионов долларов США. Действующий чемпион US Open в мужском одиночном разряде – Даниил Медведев.


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