Хачверац: праздник Воздвижения Святого Креста

Святая Армянская Апостольская Церковь в этом году 11 сентября празднует Хачверац-Србхеч.

Как передает Арменпресс, Сурб Хач – Праздник Святого Креста, последний из пяти календарных праздников Армянской церкви. Это самый важный из праздников, посвященных Кресту, потому что он символизирует возвращение Креста из плена, его прославления. Армянская церковь отмечает Сурб Хач всегда в воскресенье, 11-17 сентября. А следующий понедельник, как и после всех великих календарных праздников — Мерелоц, день после усопших. В тот день в церквях совершается литургия, поминальная молитва, после чего все посещают могилы усопших.

Праздник Святого Креста празднуется в память о возвращении Креста Господа в Иерусалим из персидского плена и воздвижения на Голгофе. Отсюда и название праздника Хачверац. Этот праздник является праздником памяти и прославления Древа Господня.

Смысл Хачверац — в обретении Креста, трех таинств Креста, ведь мы теряем Крест из-за равнодушия, греха и вражды, злобы. И находим мы его, преодолев в себе эти пороки.

Согласно истории, царица Елена построила на Голгофе по повелению святого императора Константина храм «Святого Воскресения» и поместила там распятие Господне. Затем были построены храмы и часовни в Вифлееме и других административных местах.

История праздника уходит в 7-й век, когда в 614 году персидский царь Хосров захватил Иерусалим, почти полностью разрушив его. Персы вместе с материальными и духовными ценностями также захватывают скипетр Господень и увозят его в Персию. Четырнадцать лет спустя византийцы освобождают крест из плена и торжественно приносят его в Иерусалим.

Процессия проходит также через Карно исторической Армении.

С тех пор праздник возвращения из плена и воздвижения Святого Креста отмечается с большой торжественностью. Танство, смысл Хачвераца – обновление, воскресение.

Согласно Татеваци, Крест стал мостом между небом и землей, «открывающим врата рая и дарующим царство небесное». Вознесением креста еще раз подтвердилась победа Христа над смертью.

В народной традиции Хачверац или Србхеч – счастливый, радостный праздник, символизирующий начало осени.

В Армянской Апостольской церкви есть несколько праздников, посвященных Святому Кресту, которые празднуются во всех христианских церквях. Только праздник Варага Сурб Хач является чисто армянским и празднуется только в нашей Церкви.

Татев Закарян