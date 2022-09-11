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Очередная  дезинформация  МО  Азербайджана.  Ситуация  на  границе  относительно  стабильна.  МО  РА

Очередная  дезинформация  МО  Азербайджана.  Ситуация  на  границе  относительно  стабильна.  МО  РА

Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, добавив, что в ночь с 10 на 11 сентября подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Согласно источнику, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений ВС РА.


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