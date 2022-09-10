Фотовыставки, концерты…  в Ереване отметили Дни Москвы

На фотовыставке под названием «Москва — не просто город...» посетители смогут увидеть самые красивые и интересные места, исторические и культурные памятники и монументы столицы России.

Как сообщает Арменпресс, выставка, посвященная 875-летию Москвы, открылась 10 сентября в центре "Дом Москвы".

Директор центра Ваграм Карапетян сообщил, что фотографии предоставлены Русским географическим обществом. «Сегодняшняя Москва, ее динамика — все в этих работах. Это показывает, насколько красив город в наши дни. Я помню Москву 90-х, 2000-х, потом 2010 и 2020. Вы не поверите, но если вы прилетите из Москвы в Ереван, а потом вернетесь, то увидите, что город уже изменился. Москва так быстро развивается… она считается одной из лучших столиц мира", - сказал Карапетян.

Он напомнил, что Москва и Ереван являются городами-партнерами с 1995 года, и он гордится тем, что это сотрудничество полезно для обеих стран.

Евгений Дридзе, заместитель главного редактора Отдела внешнеэкономических и международных музеев Москвы признался, что очень рад, что армяно-российские отношения всегда конструктивны и эффективны: «Большую роль в этом играет центр «Дом Москвы». Это важный проект, который развивается уже 15 лет и способствует укреплению связей между двумя странами — многоплановыми инициативами и программами. Центр формирует позитивное отношение к армянам, Армении и Еревану", - сказал Дридзе.

Относительно выставки он подчеркнул, что многие армяне бывали в Москве, изучали город, и показать им что-то новое достаточно сложно, но они стараются.