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Украина  готова  обсудить  возможность  экспорта  угля   в Польшу.  Денис  Шмыгаль

Украина  готова  обсудить  возможность  экспорта  угля   в Польшу.  Денис  Шмыгаль

Украина готова рассмотреть возможность экспорта угля в Польшу по квотам. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в субботу премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского, по просьбе польской стороны Украина готова рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в Польшу. Речь идет о 100 тыс. тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим польским партнерам", - написал он в Telegram-канале.


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