Олаф Шольц заявил, что Германия готова к решению РФ о прекращении поставок газа

Германия и Европа готовы к решению Российской Федерации о полном прекращении поставок газа в европейские страны.

Как передает Арменпресс, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он сообщил, что на северном побережье Германии уже установлены терминалы для импорта сжиженного газа, и в целом в стране идет экономия газа.

«Мы сэкономили газ. Мы снова используем производственные возможности угольных электростанций. В начале следующего года мы сможем использовать оставшиеся южногерманские атомные электростанции в случае необходимости», — цитирует канцлера Bloomberg.