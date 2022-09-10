Сурен Папикян посетил военный пантеон Арлингтон в штате Вирджиния

В рамках рабочего визита в США Министр обороны РА Сурен Папикян посетил военный пантеон Арлингтон (Arlington National Cemetery) в штате Вирджиния.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения

Министр обороны воздал дань уважения и возложил венок к памятнику, увековечивающему память Неизвестного солдата.