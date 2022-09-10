США продолжат содействовать мирному урегулированию вопросов между Арменией и Азербайджаном. Рикер

В ходе визита в Армению 8-10 сентября старший советник по переговорам на Кавказе, посол Филип Рикер встретился с премьер-министром РА Николом Пашиняном, министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном, секретарем Совета безопасности РА Арменом Григоряном, специальным представителем РА по процессу урегулирования армяно-турецких отношений Рубеном Рубиняном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в посольстве США в Армении.

Отмечается, что в ходе встреч посол Рикер подтвердил приверженность США содействовать безопасному, стабильному, демократическому, процветающему и мирному будущему в регионе Южного Кавказа. Для поддержки всеобъемлющего и мирного урегулирования всех вопросов между Арменией и Азербайджаном Соединенные Штаты продолжат взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах, а также с партнерами-единомышленниками — такими как Европейский Союз.