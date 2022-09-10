Вучич заявил, что ЕС требует от Сербии сделать выбор между Россией и Западом

Ведущие страны Евросоюза при поддержке США потребовали от Сербии сделать выбор между Россией, экономика которой, как они утверждают, исчезает, и находящимся "на стороне успеха" Западом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

По словам Вучича, во время "нелегкого разговора большие западные силы при поддержке США и Турции" заявили, что на фоне идущего сейчас противостояния Европа должна защищаться, поэтому "все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся".