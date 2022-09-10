Вучич заявил, что ЕС требует от Сербии сделать выбор между Россией и Западом
15:21, 10 Сентябрь 2022
Ведущие страны Евросоюза при поддержке США потребовали от Сербии сделать выбор между Россией, экономика которой, как они утверждают, исчезает, и находящимся "на стороне успеха" Западом.
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.
По словам Вучича, во время "нелегкого разговора большие западные силы при поддержке США и Турции" заявили, что на фоне идущего сейчас противостояния Европа должна защищаться, поэтому "все должны определиться, с какой стороны занавеса они останутся".
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