Карл III обещал следовать примеру Елизаветы II

Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в телеобращении, в котором обещал следовать примеру Елизаветы II служить стране всю жизнь.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«Я глубоко осознаю это великое наследие, обязанности и важную ответственность суверена, которые теперь перешли ко мне.

Принимая на себя эту ответственность, я буду стремиться следовать вдохновляющему примеру Елизаветы II, который был передан мне, поддерживать конституционное правительство и добиваться мира, согласия и процветания для народов королевства и территорий по всему миру.", - заявил Карл, отмечая достижения королевы во время ее правления.

Король заявил, что Елизавета II была примером вечной любви и беззаветного служения своей стране.

Затем Карл III принес традиционную клятву сохранять и защищать Церковь Шотландии и подписал два экземпляра присяги.

Король Карл III также обещал поддерживать конституционные принципы в сердце Британии.