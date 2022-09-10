Карл III обещал следовать примеру Елизаветы II
Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в телеобращении, в котором обещал следовать примеру Елизаветы II служить стране всю жизнь.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
«Я глубоко осознаю это великое наследие, обязанности и важную ответственность суверена, которые теперь перешли ко мне.
Принимая на себя эту ответственность, я буду стремиться следовать вдохновляющему примеру Елизаветы II, который был передан мне, поддерживать конституционное правительство и добиваться мира, согласия и процветания для народов королевства и территорий по всему миру.", - заявил Карл, отмечая достижения королевы во время ее правления.
Король заявил, что Елизавета II была примером вечной любви и беззаветного служения своей стране.
Затем Карл III принес традиционную клятву сохранять и защищать Церковь Шотландии и подписал два экземпляра присяги.
Король Карл III также обещал поддерживать конституционные принципы в сердце Британии.
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