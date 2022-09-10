В отдельных районах республики ожидается дождь с грозой

На территории Республики Армения во второй половине дня 10 сентября, 11 и 14 сентября в отдельных районах ожидается дождь, в ночь на 15-е дождь ожидается в большинстве районов, 14-го сентября ожидается также гроза.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, 12-13 сентября, ночью 14-го сентября и днем 15-го сентября ожидается погода без осадков.

Ветер восточный — 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 16-20 м/с. Температура воздуха с 10-13 сентября постепенно повысится на 3-5 градусов.

В Ереване во второй половине дня 10 сентября, 11-13 сентября и 15 сентября ожидается погода без осадков. Дождь и гроза ожидаются в вечерние часы 14 сентября и в ночь на 15-е. Во время грозы ожидается усиление ветра до 15-19 м/с.