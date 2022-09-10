Карл III официально провозглашен новым монархом СК Великобритании и Северной Ирландии
13:25, 10 Сентябрь 2022
Совет по престолонаследию официально объявил Карла III новым королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает euronews.
8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II. В связи со смертью королевы в Великобритании был объявлен десятидневный траур, а все флаги Букингемского дворца и по всей стране приспущены.
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