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Карл III официально провозглашен новым монархом СК Великобритании и Северной Ирландии

Карл III официально провозглашен новым монархом СК Великобритании и Северной Ирландии

Совет по престолонаследию официально объявил Карла III новым королем   Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает euronews.

8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II. В связи со смертью королевы в Великобритании был объявлен десятидневный траур, а все флаги Букингемского дворца и по всей стране приспущены.


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