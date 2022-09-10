Важно восстановить переговорный процесс в рамках сопредседательства МГ. Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, старшего советника по переговорам на Кавказе Филиппа Рикера.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министр поздравил г-на Рикера с назначением на ответственную должность и приветствовал его визит в регион. Глава правительства подчеркнул важную роль США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Никол Пашинян подчеркнул важность восстановления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и использования опыта последней в контексте комплексного урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с нагорно-карабахской проблемой.

Были затронуты гуманитарные проблемы, которые возникли вследствие 44-дневной войны. Была подчеркнута необходимость немедленной репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам урегулирования армяно-азербайджанских отношений, региональной стабильности и связанным с безопасностью другим темам.