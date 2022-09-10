США вместе с G7 и ЕС введут запрет на перевозку российской нефти морским путем

США вместе с союзниками из G7 и Евросоюза 5 декабря введут запрет на морские перевозки российской нефти.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в информационных материалах Минфина США о применении предельных цен на российскую нефть.

Согласно документу, с 5 февраля 2023 года запрет будет распространен на остальные нефтепродукты. Более того, те страны и компании, которые платят за нефть из России по цене, равной или ниже установленной максимальной цены, смогут и в дальнейшем получать таким образом топливо.

Только те страны, которые согласились ввести этот механизм, могут участвовать в решении вопроса об ограничении цен. Эмбарго США на поставки российской нефти останется в силе после вступления ограничения в силу.