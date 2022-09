Создать будущее медиа. АРМЕНПРЕСС - информационный партнер Global Media Congress в Абу-Даби

Представители авторитетных международных СМИ соберутся в столице Объединенных Арабских Эмиратов в ноябре 2022 года — для участия в первом Всемирном Медиа Конгрессе.

На этом исключительном мероприятии Армению представит информационное агентство АРМЕНПРЕСС.

Конгресс пройдет под патронатом заместителя премьер-министра ОАЭ, министра по делам президента, шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна. Организаторами конгресса являются Национальная выставочная компания Абу-Даби (ADNEC) и Информационное агентство Эмиратов (WAM). Он станет уникальной платформой для журналистов, технологических компаний, специалистов по цифровому маркетингу, гигантов в сфере вещания и различных сторон, заинтересованных в медиа-секторе, что позволит участникам обмениваться важными для сектора знаниями и откроет двери для нового сотрудничества.

АРМЕНПРЕСС взял на себя информационное партнерство Global Media Congress в результате сотрудничества с WAM. 3 мая 2019 года ИА «Арменпресс» подписало меморандум о сотрудничестве с ведущими СМИ Эмиратов.

«Организация столь крупного медийного мероприятия важна с точки зрения обсуждения актуальных вопросов и вызовов данной отрасли и выработки путей их преодоления. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в работе Global Media Congress также примут участие технологические компании, ведь в наше время новейшие технологии и искусственный интеллект стали важным инструментом в организации работы СМИ. Привлечение АРМЕНПРЕСС предоставит хорошую возможность ознакомиться с современными мировыми тенденциями в сфере, а также представить опыт нашего агентства и расширить границы сотрудничества», - говорит директор ИА АРМЕНПРЕСС Нарине Назарян.

В рамках трехдневного конгресса, который стартует 15 ноября в Абу-Даби, состоится конференция — первая в своем роде на Ближнем Востоке. Конференция под названием «Формирование будущего медиаиндустрии» (Shaping the Future of the Media Industry) соберет региональных и мировых лидеров, лиц, принимающих решения, экспертов и журналистов, чтобы обсудить вопросы и проблемы, связанные со СМИ, попытаться найти решения текущих проблем и тем самым сделать важный шаг на пути к глобальные СМИ в предвидении будущего.

В то же время конференция станет площадкой для обсуждения, анализа и понимания роли и значения СМИ на Ближнем Востоке. Ожидается, что участников конференции будет более 2000 человек. Среди них будут представители как международных СМИ, так и крупных социальных сетей.