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Группа сотрудников ТЦ «Сурмалу» и «Петак» требует двусторонне открыть улицу Христофора

Группа сотрудников ТЦ «Сурмалу» и «Петак» требует двусторонне открыть улицу Христофора

Группа сотрудников торговых центров «Сурмалу» и  «Петак»  провела акцию протеста с требованием открыть улицу Христофора в двух направлениях.

Как передает Арменпресс, после взрыва в торговом центре «Сурмалу» двусторонне  была перекрыта улица Христофора. Затем было принято решение открыть один  участок улицы, строго соблюдая правила безопасности.

Работники говорят, что не могут торговать, потому что доступ закрыт, и покупателей нет - не ходят. 

По словам участников акции, соответствующие органы проинформировали торговые центры о том, что первоначально дорога будет закрыта до 31 декабря. 

Сотрудники, проводящие акцию, требуют от соответствующих органов открыть дорогу.


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