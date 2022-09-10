Группа сотрудников ТЦ «Сурмалу» и «Петак» требует двусторонне открыть улицу Христофора

Группа сотрудников торговых центров «Сурмалу» и «Петак» провела акцию протеста с требованием открыть улицу Христофора в двух направлениях.

Как передает Арменпресс, после взрыва в торговом центре «Сурмалу» двусторонне была перекрыта улица Христофора. Затем было принято решение открыть один участок улицы, строго соблюдая правила безопасности.

Работники говорят, что не могут торговать, потому что доступ закрыт, и покупателей нет - не ходят.

По словам участников акции, соответствующие органы проинформировали торговые центры о том, что первоначально дорога будет закрыта до 31 декабря.

Сотрудники, проводящие акцию, требуют от соответствующих органов открыть дорогу.