Европейские индексы выросли - 09-09-22

МОСКВА, 10 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.43% и составил 13088.21 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.41% и составил 6212.33 пункта, британский FTSE вырос на 1.23% и составил 7351.07 пункта, а российский RTSI вырос на 2.02% и составил 1262.72 пункта.