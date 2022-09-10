Время в Ереване: 11:07:36,   10 Сентябрь 2022

Европейские индексы выросли - 09-09-22

Европейские индексы выросли - 09-09-22

МОСКВА, 10 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.43% и составил 13088.21 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.41% и составил 6212.33 пункта, британский FTSE вырос на 1.23% и составил 7351.07 пункта, а российский RTSI вырос на 2.02% и составил 1262.72 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]