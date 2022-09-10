Европейские индексы выросли - 09-09-22
МОСКВА, 10 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.43% и составил 13088.21 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.41% и составил 6212.33 пункта, британский FTSE вырос на 1.23% и составил 7351.07 пункта, а российский RTSI вырос на 2.02% и составил 1262.72 пункта.
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