Цены на цветные металлы - 09-09-22

ЛОНДОН, 10 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.82% и составила 2286.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.59% и составила 7856.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.89% и составила 1917.00 долларов США, цена на никель выросла на 5.70% и составила 22994.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.83% и составила 21165.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.28% и составила 3167.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.55% и составила 35670.75 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.