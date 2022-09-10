Левон Аронян сыграл вничью в 7-м туре Sinquefield Cup

Бывший член мужской шахматной команды Армении Левон Аронян продолжает борьбу в Sinquefield Cup.

Как передает Арменпресс, в турнире, проводимом в США, участвуют лидеры рейтинга ФИДЕ. В турнире состоялись партии 7-го тура. Соперником Левона Ароняна был представитель США Фабиано Каруана. На 45-м ходу партии гроссмейстеры согласились разделить очко.

Уэсли Со и Ханс Ниманн сейчас лидируют в турнирной таблице. У них по 4 очка. Аронян занимает 6-е место с 3,5 очками.

В розыгрыше Sinquefield Cup участвуют 10 шахматистов. Он состоит из 9 раундов, а призовой фонд составляет 1,4 миллиона долларов США.