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Рубинян представил Рикеру нынешнее состояние процесса урегулирования отношений Армения-Турция

Рубинян представил Рикеру нынешнее состояние процесса урегулирования отношений Армения-Турция

Заместитель председателя НС РА, специальный представитель Армении в процессе урегулирования армяно-турецких отношений Рубен Рубинян 10 сентября принял новоназначенного сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США, старшего советника   по переговорам на Кавказе Филиппа Рикера.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникации Национального Собрания Республики Армения.

Рубен Рубинян представил собеседнику нынешнее состояние процесса урегулирования отношений Армения-Турция, коснулся позиций Армении в этой связи. Подчеркнута важность скорейшей реализации договоренностей, достигнутых на последней встрече спецпредставителей.


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