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Известны финалисты US Open

Известны финалисты US Open

Известны финалисты Открытого чемпионата США (US Open) по теннису среди мужчин.

Как передает Арменпресс, в полуфинале турнира в Нью-Йорке испанец Карлос Алькарас обыграл американку Фрэнсис Тиафо. 6:7, 6:3, 6:1, 6:7 6:3 – таков счет после матча, длившегося 4 часа 22 минуты, и впервые в карьере он выступит финале турнира Большого шлема.  

В другом полуфинальном матче российский теннисист с армянскими корнями Карен Хачанов в 4-х сетах уступил Касперу Руду, представляющему Норвегию, со счетом 6:7, 2:6, 7:5 2:6. Карлос Алькарас и Каспер Руд сыграют в финале Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин. Встреча состоится 11 сентября.


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