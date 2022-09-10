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Минобороны опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию

Минобороны опровергает очередную азербайджанскую дезинформацию

Сообщение Министерства обороны Азербайджана, что якобы 9 сентября подразделения ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Армении.

"Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений ВС РА", - отметили в Министерстве обороны РА.

 


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