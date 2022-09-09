Католикос Всех Армян Гарегин II направил соболезнования Карлу III по случаю смерти королевы Елизаветы II

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II от имени верующих Армянской Апостольской Святой Церкви и конгрегации Первопрестольного Святого Эчмиадзина 9 сентября направил королю Соединенного Королевства Его Величество Карлу III телеграмму соболезнования по случаю смерти королевы Елизаветы II.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в послании говорится, что во время своего долгого правления Ее Величество Елизавета II служила Соединенному Королевству с верой и любовью к британскому народу. «В течение семи десятилетий Ее Величество вдохновляла свой народ к сплочению и стала символом силы и решимости в самые трудные времена», — говорится в послании.

Его Святейшество попросил Всевышнего Бога упокоить душу королевы Елизаветы II с миром в Его небесных обителях.