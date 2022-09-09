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Католикос Всех Армян Гарегин II направил соболезнования Карлу III по случаю смерти королевы Елизаветы II

Католикос Всех Армян Гарегин II направил соболезнования Карлу III по случаю смерти королевы Елизаветы II

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II от имени верующих Армянской Апостольской Святой Церкви и конгрегации Первопрестольного Святого Эчмиадзина 9 сентября направил королю Соединенного Королевства Его Величество Карлу III телеграмму соболезнования по случаю смерти королевы Елизаветы II.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в послании говорится, что во время своего долгого правления Ее Величество Елизавета II служила Соединенному Королевству с верой и любовью к британскому народу. «В течение семи десятилетий Ее Величество вдохновляла свой народ к сплочению и стала символом силы и решимости в самые трудные времена», — говорится в послании.

Его Святейшество попросил Всевышнего Бога упокоить душу королевы Елизаветы II с миром в Его небесных обителях.


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