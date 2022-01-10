Предстоящие на 10 сентября мероприятия
17:45, Сентябрь 09, 2022
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- 18:13 Председатель НС Армении принял директора Международного республиканского института по евразийскому региону
- 17:45 Предстоящие на 10 сентября мероприятия
- 17:37 В проект повестки дня созываемых 12 сентября очередных заседаний НС включено 45 вопросов
- 17:31 Вице-премьер Матевосян принял директора Международного республиканского института по евразийскому региону Стивена Никса
- 17:30 Оппозиционные фракции “Армения” и “Честь имею” не будут участвовать в заседаниях парламента
- 17:18 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-09-22
- 17:17 Азиатские индексы - 09-09-22
- 17:01 Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание президенту Таджикистана
- 16:57 Армения хочет развивать свои возможности в сфере космической науки и космической деятельности: президент
- 16:53 Национальная сборная Армении по футзалу начинает подготовку к основному отборочному раунду ЧМ
- 16:45 Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября
- 16:40 Президент Армении направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II
- 16:28 Армения на 26-ой Генеральной конференции ИКОМ ответила на антиармянский доклад Азербайджана
- 16:13 Траур в Британии отменят спустя семь дней после похорон Елизаветы II
- 16:05 Джордж Нильд надеется, что стоимость билетов в космос в ближайшее десятилетие станет ниже
- 15:49 Глава МИД Армении принял Филиппа Рикера, сопредседателя США Минской группы ОБСЕ
- 15:46 Астронавт «Аполлона-16» восхищен культурой и историей Армении
- 15:14 В Грузии завершились учения "Достойный партнер - 2022" с участием военных НАТО
- 15:11 Предстоящие игры английской Премьер-лиги отложены в знак уважения памяти королевы
- 15:04 В связи с кончиной Елизаветы II в посольстве Великобритании в Армении будет выставлена Книга соболезнований
- 14:31 Национальный центр инфекционных заболеваний в ближайшие два года будет действовать по новому адресу
- 14:28 Чехия и США ведут переговоры о заключении соглашения в сфере обороны
- 13:58 Китайское чудо преодоления нищеты
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