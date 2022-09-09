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В проект повестки дня созываемых 12 сентября очередных заседаний НС включено 45 вопросов

В проект повестки дня созываемых 12 сентября очередных заседаний НС включено 45 вопросов

9 сентября состоялось заседание Совета Национального Собрания Армении под председательством спикера НС Алена Симоняна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, обсуждены и одобрены проекты повесток дня четвертой сессии НС восьмого созыва и созываемых 12 сентября очередных заседаний, определена также последовательность обсуждения повесточных вопросов очередных заседаний.

В проект повестки дня созываемых 12 сентября очередных заседаний включено 45 вопросов.

По решению Совета   отложено обсуждение проектов о внесении изменений в решения Совета НС 010-А от 4 октября 2021 г., 019-А от 25 октября 2021 г., 020-А от 25 октября 2021 г.  и решения “О назначении члена формируемого конкурсного совета   по отбору кандидатов на должность члена Комиссии по противодействию коррупции”.


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