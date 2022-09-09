Азиатские индексы - 09-09-22

ТОКИО, 9 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.53% и составил 28214.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.40% и составил 1965.53 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.82% и составил 3262.05 пункта, а HANG SENG вырос на 2.69% и составил 19362.25 пункта.