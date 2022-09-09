Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание президенту Таджикистана

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Ваше Превосходительство

Примите мои теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Таджикистан.

Армения придает важное значение развитию основанного на дружбе, доверии и взаимном уважении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Уверен, что исторически сложившиеся дружественные отношения между нашими народами являются надежной основой для дальнейшего расширения и углубления армяно-таджикских межгосударственных связей.

Желаю Вам, Ваше Превосходительство, крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Таджикистана - мира и благополучия”.