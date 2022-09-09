Национальная сборная Армении по футзалу начинает подготовку к основному отборочному раунду ЧМ

В преддверии основного отборочного раунда чемпионата мира национальная сборная Армении по футзалу с 9 по 14 сентября проведет тренировочный сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, для участия в сборе главный тренер национальной сборной Рубен Назаретян пригласил следующих игроков:

Луан Мюллер Барбоса – «Пальма Футзал» (Испания)

Альберт Агаджанов - «Ростов» (Россия)

Артур Мкртчян - «Ереван ФК»

Эмин Гарабекян - «Ереван ФК»

Владимир Саносян - «Норильский никель»(Россия)

Родриго Барбоса до Прадо – «Норильский никель» (Россия)

Артур Мелконян - «Ухта» (Россия)

Денис Неведров – «Тюмень» (Россия)

Никита Хромых – «Торпедо» (Россия)

Саргис Маргарян - «Сталица» (Беларусь)

Виктор Сейджи Мартинс де Соуза - «АЭК Афины» (Греция)

Лукас Розенски - «Айат» (Казахстан)

Саро Галстян - «Ереван ФК»

Гарегин Машумян - «Ереван ФК»

Давид Асланян - «Ереван ФК»

Гегам Тумбарян – «Ереван ФК»

Рафик Меликян - «Ереван ФК»

Артур Пататян - «Ереван ФК».

Дни приезда футболистов, играющих в зарубежных клубах, в Армению:

Владимир Саносян - 8 сентября, 23:15

Никита Хромых - 8 сентября, 23:15

Денис Неведров - 9 сентября, 23:15

Артур Мелконян - 10 сентября, 06:30

Родриго Барбоса до Прадо — 10 сентября, 12:40

Виктор Сейджи Мартинс де Соуза - 11 сентября в 01:10

Саргис Маргарян - 11 сентября, 05:05

Лукас Розенски - 11 сентября, 13:30

Луанн Мюллер Барбоса — 12 сентября, 04:25.

14 сентября национальная сборная Армении по футзалу отправится в Зеницу (Босния и Герцеговина), где 17 сентября сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.