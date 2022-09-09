Траур в Британии отменят спустя семь дней после похорон Елизаветы II

Общенациональный траур в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II начался в пятницу и продлится вплоть до седьмого дня после ее похорон. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Ориентировочной датой похорон, согласно ранее распространявшемуся плану траурных мероприятий, назывался 10-й день после смерти монарха. Таким образом, траур должен продлиться примерно до 25-26 сентября.

Ожидается, что во второй половине дня в пятницу у короля может состояться первая аудиенция с премьер-министром Лиз Трасс. Также Карл III должен встретиться с графом-маршалом, главным церемониймейстером и председателем геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка. Он занимает эту наследственную должность с 2002 года и несет ответственность за организацию предстоящих похорон. Возможно, что дата похорон будет определена как раз на этой встрече.

В лондонском Гайд-парке королевская конная артиллерия в 13:00 (15:00 мск) даст салют - по одному холостому выстрелу на каждый год жизни Ее Величества. Салют будет дан и из лондонского Тауэра. В районе 18:00 (20:00 мск) в эфир должна выйти записанная телевизионная речь Карла III - его первая в новом качестве.

Елизавета II умерла в четверг в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III.