Джордж Нильд надеется, что стоимость билетов в космос в ближайшее десятилетие станет ниже

Стоимость билетов в космос сейчас очень дорогая, но со временем она будет снижаться. Как сообщает «Арменпресс», об этом на STARMUS заявил астронавт и инженер Джордж Нильд, занимающийся космическим туризмом и побывавший в космосе частным рейсом.

«Да, вы можете купить билет, чтобы полететь в космос. Конечно, это очень дорого, но со временем цены будут снижаться, так что вы сможете совершить эту поездку. Конечно, трудно сказать, когда именно появится такая возможность, но так же, как и с билетами на самолет, когда они изначально были довольно дорогими, но со временем цены снизились и стали доступными для людей, так же будет и с космическим туризмом. Я думаю, что в ближайшее время у вас появится возможность позволить себе такую поездку», - заявил Джордж Нильд.