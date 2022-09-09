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Предстоящие игры английской Премьер-лиги отложены в знак уважения памяти королевы

Предстоящие игры английской Премьер-лиги отложены в знак уважения памяти королевы

Все запланированные на ближайшие дни матчи английской Премьер-лиги отложены.

Как передает «Арменпресс», руководство Премьер-лиги сообщило, что этим шагом они отдают дань уважения памяти королевы Англии Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября.

Отложены все матчи выходного дня и матч, запланированный на вечер понедельника.

Премьер-лига выступит с дополнительным сообщением о датах проведения отложенных игр.
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